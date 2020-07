No, in questa foto Luigi Di Maio non fa il gesto del dito medio (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 25 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra diversi esponenti del Movimento 5 Stelle tra cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Di Maio sembra essere stato immortalato mentre fa il gesto del dito medio verso l’obiettivo. Ad accompagnare la fotografia un commento – scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook – di critica nei confronti dell’ex leader del M5s. Si legge: «Un bel gesto, non c’è che dire…complimenti Ministro!!!». questa notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 25 luglio 2020 – Immagine modificato La foto non è reale, è stata modificata. Lo ... Leggi su facta.news

