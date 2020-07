No, in Brasile gli ospedali non incassano 3.000€ per ogni decesso da Covid-19 (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 24 luglio su Youtube è stato pubblicato un video dal titolo: «3000 euro per ogni certificato». Nel video viene mostrato da un uomo che parla portoghese un presunto certificato medico di morte di Henrique José Pena, uomo di 81 anni, che sarebbe deceduto per un infarto durante il sonno. La voce presente nel video spiega che un medico avrebbe aggiunto nel documento che una presunta causa di morte potrebbe essere Covid-19. Prosegue spiegando di aver contattato il medico per far togliere questa dicitura perché Henrique José Pena era in realtà deceduto a causa di un infarto e non a causa della malattia provocata dal nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Il medico però gli avrebbe risposto che non era possibile, aggiungendo anche che «ogni volta che viene scritto ‘sospetto ... Leggi su facta.news

Adnkronos : #Coronavirus, in #Brasile superati gli 87mila morti - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - emidio_vagnoni : @Ussignur_ @PellegriniLuisa @HuffPostItalia E le terapie intensive? I respiratori che mancavano? Gli opedali in til… - ve10ve : RT @Antigiornalista: @HuffPostItalia Il Covid c'è ancora: basta vedere quello che sta succedendo in Usa, brasile, spagna, russia e UK. Se i… - silviamatt64 : RT @Antigiornalista: @HuffPostItalia Il Covid c'è ancora: basta vedere quello che sta succedendo in Usa, brasile, spagna, russia e UK. Se i… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile gli F1, annullato GP del Brasile. Gli organizzatori: "È inaccettabile" Tuttosport JEANNE BARET CHI É/ La prima donna a circumnavigare il globo che…

Jeanne Barret era una donna poliedrica, e fra le sue tante attività era anche botanica. In suo onore vi è la specie Solanum baretiae, una pianta erbacea scoperta nel 1992, nell’Ecuador meridionale, ne ...

Investimenti, il punto sugli emergenti

Con il virus ancora in espansione in molti Paesi in via di sviluppo (in particolare il Brasile e l’India) – anche se sembra perdere vigore negli USA e in altri Paesi sviluppati – gli indici S&P 500 e ...

Jeanne Barret era una donna poliedrica, e fra le sue tante attività era anche botanica. In suo onore vi è la specie Solanum baretiae, una pianta erbacea scoperta nel 1992, nell’Ecuador meridionale, ne ...Con il virus ancora in espansione in molti Paesi in via di sviluppo (in particolare il Brasile e l’India) – anche se sembra perdere vigore negli USA e in altri Paesi sviluppati – gli indici S&P 500 e ...