NO arsenali SI ospedali: l'iniziativa che vuole incidere sulla legge di bilancio

L'appello NO arsenali SI ospedali con i Disarmisti esigenti, WILPF Italia e XR PACE, primi firmatari Alex Zanotelli, Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto e Alessandro Marescotti, ha raccolto oltre 1000 firme e raggiunto migliaia di visualizzazioni e condivisioni sui social. Questa è una coalizione che vuole incidere sulla legge di bilancio.

L'appello NO ARSENALI SI OSPEDALI con i Disarmisti esigenti, WILPF Italia e XR PACE, primi firmatari Alex Zanotelli, Moni Ovadia e Vittorio Agnoletto, ha raccolto oltre 1000 firme e raggiunto migliaia ...

La Spezia, incendio alla San Vincenzo: le fiamme partite dal letto. Nel mirino la sicurezza

La vittima è Vivaldo Ceccanti, pensionato dell'Arsenale ricoverato dopo un'operazione. Gli inquirenti: «È possibile che stesse fumando». Trovato un pacchetto nell'armadio La Spezia – Tra l'odore acre ...

