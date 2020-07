Nicholas Zerbini di SKAM Italia: «L’amicizia maschile e il tatuaggio guida» (Di lunedì 27 luglio 2020) Nicholas Zerbini, 22 anni a settembre, @NicholasZerbini. È Luca, “Luchino”, in «SKAM Italia». Qui, la versione completa dell'intervista pubblicata su GQ di luglio-agosto 2020. Ha dedicato un post all’elogio funebre del suo coniglio. «Testimone di tutto, dal primo bacio al primo porno. Stando alla razza, aveva un’aspettativa di vita di nove anni: quelli che avevo io quando l’ho portato a casa. È durato ben di più. Il mio amico più silenzioso, direi».Ci sono tappe che i ventenni considerano fondamentali? «Quelle della costruzione dell’identità, i momenti in cui si fanno i conti con quello che sei e quello che pensi di dover dimostrare agli altri. Piccole epifanie, in cui si capisce che ... Leggi su gqitalia

goldvnm : Intanto a 100m da casa mia c’è nicholas zerbini -

Ultime Notizie dalla rete : Nicholas Zerbini Chi è Nicholas Zerbini: quanti anni ha, fidanzata, Instagram e film Daninseries