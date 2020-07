Newcastle pazzo di Lazaro: chiesto il rinnovo del prestito all’Inter (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Newcastle vorrebbe rinnovare il prestito di Valentino Lazaro per un altro anno: contatti avviati con l’Inter Il Newcastle vorrebbe rinnovare il prestito di Valentino Lazaro per la prossima stagione a seguito delle ottime prestazioni offerte dal suo trasferimento in Premier League, avvenuto durante il mercato di gennaio. L’Inter ha già intrattenuto contatti con il club inglese, che dovrà comunque offrire garanzie all’esterno austriaco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

