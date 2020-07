Nessuno lo opera perché è troppo grasso: la svolta al Pascale (Di lunedì 27 luglio 2020) Quando ha scoperto di avere un tumore al rene, ha girato mezza Italia per essere operato, ma a causa dei suoi 190 kg di peso, dove trovava il letto non trovava la tecnologia, dove c’erano entrambi non c’era la disponibilità dei medici a correre il rischio di effettuare un intervento su un paziente tanto obeso. Poi la svolta all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, dove l’equipe chirurgica, guidata da Sisto Perdonà, ha accettato di operare l’uomo, M.U. di 41 anni, del Cilento. Per operarlo – riferisce l’ospedale partenopeo – il team del Pascale ha dovuto fare ricorso a speciali sistemi di supporto e di lavoro, contando soprattutto su una perfetta sinergia tra i chirurghi, l’equipe anestesiologica, il personale ... Leggi su meteoweb.eu

