Nba, Oklahoma supera Philadelphia 102-97 nella pre-season di Orlando (Di lunedì 27 luglio 2020) Oklahoma City si impone su Philadelphia nella notte italiana della pre-season di Nba dopo il lockdown per la pandemia di Covid-19. nella bolla di Orlando, i Thunder si sono imposti con il punteggio di 102-97 sui Philadelphia 76ers con 16 punti del canadese Shai Gilgeous-Alexander. Cinque i punti (con 7 rimbalzi e un assist) per Danilo Gallinari in ventuno minuti di impiego. Sconfitta per i Dallas Mavericks per 118-111 contro Indiana Pacers. Gli altri risultati: Boston Celtics-Phoenix Suns 117-103; Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 110-104; Mmephis Grizzlies-Houston Rockets 104-119. Leggi su sportface

sportli26181512 : NBA, infortunio per Joel Embiid: indurimento al polpaccio, ma non preoccupa: L’All-Star dei Philadelphia 76ers ha s… -