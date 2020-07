NBA – Lakers ok anche senza LeBron e Davis: J.R. Smith firma 20 punti e stende gli Wizards (Di martedì 28 luglio 2020) Non c’è LeBron James e nemmeno Anthony Davis, ma i Los Angeles Lakers vincono ugualmente. A pochi giorni dal ritorno in campo ufficiale, la franchigia gialloviola supera 123-116 gli Washington Wizards orfani di Bradley Beal e del lungodegente John Wall. Guardie in grande spolvero per i losangelini: il nuovo acquisto J.R. Smith firma 20 punti e 5 rimbalzi, Dion Waiters ne mette 18 con 6 assist, mentre sono 17 con 5 rimbalzi e 6 assist quelli di Alex Caruso. Per gli Wizards non sono bastati i 19 punti del talento nipponico Hachimura a portare a casa la partita.L'articolo NBA – Lakers ok anche senza LeBron e Davis: J.R. ... Leggi su sportfair

DiegoAmbrosin : Senza Bron,AD,Kuz & Dwight... W nell'ultimo scrimmage prima della ripartenza ufficiale di giovedì... I nuovi Dion e… - trustandlaw1 : Lakers, Clippers e Bucks favorite della ripartenza. Ma occhio alle sorprese.. @gazzetta - MrSplashman99_ : @GloTheReal @NBA @Lakers @NBATV scrimmage - MrSplashman99_ : @Dmanbomb28 @NBA @Lakers @NBATV scrimmage - dchinellato : RT @Gazzetta_NBA: Lakers, Clippers e Bucks favorite della ripartenza. Ma occhio alle sorprese... Benvenuti dentro la bolla con @dchinellato… -