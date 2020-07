Nba: Harden torna a dare spettacolo, bene i Thunder di Gallinari (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - Era forse la più attesa delle amichevoli Nba in programma nella notte italiana quella tra Memphis Grizzlies e Houston Rockets, e non ha deluso le aspettative. James Harden è tornato a dare ... Leggi su corrieredellosport

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba Doncic e Harden mordono. Figuraccia Porzingis: out perché dimentica il test Covid - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Nba Doncic e Harden mordono. Figuraccia Porzingis: out perché dimentica il test Covid - RassegnaZampa : #Basket #Nba Doncic e Harden mordono. Figuraccia Porzingis: out perché dimentica il test Covid - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati delle amichevoli: Harden va sopra quota 30, Gallinari batte Philadelphia #SkyNBA #NBA - Dunkest : La sintesi di tutte le partite NBA della notte #nba #nbabubble #dunkest -