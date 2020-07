NBA 2K21: annunciata la soundtrack che si evolverà nel tempo (Di lunedì 27 luglio 2020) Ecco a voi tutti i dettagli e gli artisti presenti nella soundtrack di NBA 2K21. La lista si evolverà nel tempo fino a diventare la più grande di sempre Per l’edizione di quest’anno sembra che Visual Concepts abbia deciso di fare le cose in grande riguardo la soundtrack. Infatti 2K21 non solo vanterà di grandi artisti presenti fin dal lancio, ma la lista delle canzoni presenti andrà ad aumentare a dismisura nella versione next-gen e nei mesi successivi al lancio. Tra questi ci sarà addirittura lo stesso Damian Lillard. Il giocatore dei Portland Trail Blazers non sarà solo uno degli uomini copertina, ma darà il suo contributo con due canzoni inedite. Damian Lillard protagonista della soundtrack di NBA ... Leggi su tuttotek

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: NBA 2K21: annunciata la soundtrack che si evolverà nel tempo #NBA2K21 #PC #PS4 #PS5 #VisualConcepts #XboxOne #XboxSeriesX #… - tuttoteKit : NBA 2K21: annunciata la soundtrack che si evolverà nel tempo #NBA2K21 #PC #PS4 #PS5 #VisualConcepts #XboxOne… - Nextplayer_it : Presentata la colonna sonora di NBA 2K21 - Console_Tribe : Svelata la colonna sonora di NBA 2K21 - - GamingToday4 : NBA 2K21: 2K Games presenta la colonna sonora e la pubblica su Spotify -