Naya Rivera, la commovente lettera dell’ex marito Ryan Dorsey dopo la sua tragica scomparsa (Di lunedì 27 luglio 2020) La morte di Naya Rivera ha scosso tutti quelli che la conoscevano, anche solo attraverso lo schermo della tv. L’attrice di soli 33 anni, conosciuta per il suo ruolo in Glee, era scomparsa misteriosamente solo alcune settimane fa, nel lago Piru. Lì, era in gita con suo figlio Josey, di 4 anni, quando la donna, per salvare la vita al piccolo in difficoltà in acqua, è però annegata. Questa straziante notizia era arrivata pochi giorni dopo ed aveva gettato nello sconforto tutti i suoi cari, amici e colleghi. In particolare, Ryan Dorsey, suo marito fino al 2018, ha voluto dedicare alla sua ex moglie un’emozionante lettera. È evidente come trapeli, innanzitutto, la sua incredulità sulla vicenda: È ... Leggi su isaechia

