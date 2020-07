Naya Rivera, il ricordo struggente dell'ex marito: "Josey saprà che sua madre lo ha amato più della sua stessa vita" (Di lunedì 27 luglio 2020) Ha dedicato alla ex moglie scomparsa nel lago Piru, in California, per salvare la vita al figlio, un post pieno d’amore e di commozione: Ryan Dorsey, ex marito della star Naya Rivera annegata l′8 luglio, ha pubblicato su Instagram un dolce scatto dell’attrice insieme al piccolo. Il loro matrimonio, durato solo quattro anni, è finito nel 2018, ma ha visto la nascita di Josey, un figlio che entrambi amavano più della loro stessa vita. ”È così ingiusto, non ci sono abbastanza parole per esprimere il vuoto lasciato nei cuori di tutti”, si legge nel post. Visualizza questo post su InstagramThis is so unfair...there's not enough words to express ... Leggi su huffingtonpost

Obi1K2 : RT @HuffPostItalia: Naya Rivera, il ricordo struggente dell'ex marito: 'Josey saprà che sua madre lo ha amato più della sua stessa vita' ht… - HuffPostItalia : Naya Rivera, il ricordo struggente dell'ex marito: 'Josey saprà che sua madre lo ha amato più della sua stessa vita' - TwitGinger : Il messaggio dell'ex marito di Naya Rivera vi farà troppo commuovere! - RegalinoV : Ryan Dorsey rompe il silenzio sulla morte di Naya Rivera - Notiziedi_it : Naya Rivera: la madre di Cory Monteith ricorda l’attrice. Le toccanti parole -