Naya Rivera, il post toccante della sorella Nickayla (Di lunedì 27 luglio 2020) Si dice che “la morte di un fratello, o di una sorella, è raramente prevista e mai accettata”. Ci si prepara alla perdita dei genitori ma quella dei fratelli è quasi sempre uno strappo doloroso e difficile da superare. Ne sa qualcosa Nickayla Rivera, sorellina minore di Naya, che da un giorno all’altro si è vista strappare una parte di sé, privata di quella che per anni era stata la sua guida e il punto di riferimento. Nickayla che fa la modella e insieme all’altro fratello Mychal Rivera (giocatore di football che ha militato negli Oakland Raiders) era legatissima alla sorella, ha pubblicato sul suo account Instagram due teneri scatti che la ritraggono con Naya, dedicandole parole ... Leggi su dilei

TwitGinger : Il messaggio dell'ex marito di Naya Rivera vi farà troppo commuovere! - RegalinoV : Ryan Dorsey rompe il silenzio sulla morte di Naya Rivera - Notiziedi_it : Naya Rivera: la madre di Cory Monteith ricorda l’attrice. Le toccanti parole - tiziajackson : RT @mygilbertcutie: Ho appena letto quello che ha scritto Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, su Instagram per la sua scomparsa e sono i… - mygilbertcutie : Ho appena letto quello che ha scritto Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera, su Instagram per la sua scomparsa e sono in lacrime. -