Nasce in Italia il primo fondo di investimento nell’economia dello spazio (Di lunedì 27 luglio 2020) Potenziare e sostenere la space economy, o economia dello spazio, Italiana ed europea attraverso gli investimenti di soggetti pubblici e privati. È questo il principale obiettivo con cui viene lanciato primo Space, il fondo di investimenti di venture capital promosso dalla società primomiglio Sgr, insieme alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea, e destinato a supportare le aziende tecnologiche Italiane che lavorano nel settore spaziale, tra quelli che registrano la maggiore crescita a livello globale, con un valore stimato attorno ai 400 miliardi di dollari. E l’importanza dell’iniziativa è sottolineata dalla dotazione iniziale di 58 milioni di euro che il fondo primo Space è ... Leggi su wired

SenatoStampa : ???Giosuè #Carducci nasce il #27luglio 1835. Poeta vate dell'Italia unita, primo italiano a ricevere il #Nobel per l… - infocamere : L'#IntelligenzaArtificiale scoperta #disruptive del XXI secolo ??? 'Nasce il manifesto per l'#IA in Italia. Creativa… - TerraDiPalma : RT @SenatoStampa: ???Giosuè #Carducci nasce il #27luglio 1835. Poeta vate dell'Italia unita, primo italiano a ricevere il #Nobel per la lett… - AA311922 : RT @SenatoStampa: ???Giosuè #Carducci nasce il #27luglio 1835. Poeta vate dell'Italia unita, primo italiano a ricevere il #Nobel per la lett… - vitt3708 : RT @bobbiarbore: Stronzi. Cosa vi cambia se uno mangia vegano, se due donne si sposano, se un uomo decide di diventar donna, se una donna n… -