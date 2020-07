Napoli, una donna si lancia dal quarto piano davanti alla figlia 15enne (Di lunedì 27 luglio 2020) Si lancia dal quarto piano sotto gli occhi della figlia Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio, una donna si è suicidata lanciandosi dal quarto piano del suo appartamento davanti alla figlia 15enne. La tragedia è avvenuta a Poggioreale (Napoli). La donna 47enne prima di compiere il drammatico gesto ha salutato la figlia con un ultimo bacio. Il soccorso delle due ambulanze intervenute sul posto è stato inutile, la donna è infatti morta sul colpo. La polizia indaga sulle cause del suicidio. Leggi anche: Roma, si getta dal Pincio dopo un litigio con la fidanzata: morto un 21enne Leggi su tpi

SkyTG24 : Capri, naufragata una barca con turisti a bordo: tutti salvi - MatteoBarzaghi : Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a… - pisto_gol : Dopo il pareggio con la Fiorentina, AConte ha detto: “Non ho mai visto una squadra arrivata 2^o 3^ entrare nella st… - carlodesdorides : RT @GiulioSiamoNoi: La nostra solidarietà a Monica Napoli. Per alcune persone gli unici argomenti sono gli insulti, sempre sessisti se si… - il_kondor : @FrancoMater2 @TutelaMagliaNA se mi confermate che questo modello si può acquistare, io lo prenderei e poi lo compl… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli una Investita da un motoscafo nel Golfo di Napoli: una 15enne d’urgenza in ospedale Il Fatto Vesuviano Pronostici Serie A: perché molti ne vanno matti

Le scommesse sportive sono una delle passioni più grandi per molti appassionati di sport. Esse infatti sono in grado di coniugare il piacere del rischio al gusto di guardare una partita in diretta, e ...

Champions: Ancelotti, Napoli con il Barcellona se la gioca

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Nella sfida degli ottavi di Champions contro il Barcellona, il Napoli "se la può giocare". Parola di Carlo Ancelotti. L'ex tecnico degli azzurri è intervenuto ai microfoni di R ...

Le scommesse sportive sono una delle passioni più grandi per molti appassionati di sport. Esse infatti sono in grado di coniugare il piacere del rischio al gusto di guardare una partita in diretta, e ...(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Nella sfida degli ottavi di Champions contro il Barcellona, il Napoli "se la può giocare". Parola di Carlo Ancelotti. L'ex tecnico degli azzurri è intervenuto ai microfoni di R ...