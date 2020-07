Napoli su Gabriel, patron Lille: "Sceglierà il suo nuovo club questa settimana!" (Di lunedì 27 luglio 2020) Gabriel dos Santos Magalhães, classe '97, difensore brasiliano del Lille, è una delle opportunità di mercato del Napoli qualora andasse via Koulibaly. Leggi su tuttonapoli

VincEsp9 : RT @claudioruss: Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per l’usci… - tuttonapoli : Napoli su Gabriel, patron Lille: 'Sceglierà il suo nuovo club questa settimana!' - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per l’usci… - claudioruss : Gerard Lopez, presidente del #Lille, a L’Equipe: “Con #Gabriel abbiamo parlato e gli abbiamo dato il via libera per… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Lille, il pres. Lopez: “Osimhen ha scelto il Napoli, a brev… -