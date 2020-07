Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri” (Di lunedì 27 luglio 2020) Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri” Intervistato da L’Equipe, il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha spiegato il perché del … L'articolo Napoli, parla il presidente del Lille: “Osimhen ha scelto gli azzurri” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

carlodesdorides : RT @GiulioSiamoNoi: La nostra solidarietà a Monica Napoli. Per alcune persone gli unici argomenti sono gli insulti, sempre sessisti se si… - pacaflower : RT @GiulioSiamoNoi: La nostra solidarietà a Monica Napoli. Per alcune persone gli unici argomenti sono gli insulti, sempre sessisti se si… - ienablinski : RT @GiulioSiamoNoi: La nostra solidarietà a Monica Napoli. Per alcune persone gli unici argomenti sono gli insulti, sempre sessisti se si… - giap87625642 : RT @GiulioSiamoNoi: La nostra solidarietà a Monica Napoli. Per alcune persone gli unici argomenti sono gli insulti, sempre sessisti se si… - cardinale_anna : RT @GiulioSiamoNoi: La nostra solidarietà a Monica Napoli. Per alcune persone gli unici argomenti sono gli insulti, sempre sessisti se si… -