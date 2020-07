Napoli, Manolas si ferma: infrazione della quarta e quinta costola, salta l’Inter (Di lunedì 27 luglio 2020) Guai fisici per Kostas Manolas, uscito malconcio nel corso della partita vinta dal Napoli contro il Sassuolo nella trentaseiesima giornata di Serie A. L’ex difensore della Roma ha abbandonato il campo al 60′ per poi sottoporsi ad esami strumentali che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky, Manolas sarà quindi costretto a dare forfait per il match contro l‘Inter in occasione della penultima giornata di Serie A. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona. Leggi su sportface

