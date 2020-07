Napoli, mamma bacia la figlia 15enne e si lancia nel vuoto (Di lunedì 27 luglio 2020) Ha salutato la figlia 15enne, un ultimo bacio, e poi il salto nel vuoto. Una giovane madre si è suicidata in una calda domenica di luglio. È successo a Napoli, nel noto quartiere di Poggioreale. La donna aveva 47 anni, si è lanciata dal quarto piano sotto gli occhi della figlia 15enne. Sono stati immediati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tragedia a Napoli dove una donna di 47 anni ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal balcone di casa. Il drammatico episodio è avvenuto nel quartiere Poggioreale. Come ha riportato Il Mattino, l ...