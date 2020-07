Napoli, le world top model sfilano a Villa Domi: scienziati e imprenditori di successo nella giuria (Di lunedì 27 luglio 2020) Grande successo per la Tappa Campania Italia del world Top model, il Concorso Internazionale di bellezza svoltasi il 23 luglio sera a Napoli a Villa Domi di Mimmo Contessa. Patron dell’evento, condotto da Marta Krevsun e Alfredo Mariani, coadiuvato dalla giornalista Maridì ViceDomini, la Wgm Communication del giovane imprenditore Walter Guido Mariani. La manifestazione che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi, ha al suo attivo trent’anni di storia e concluderà il suo tour italiano il prossimo settembre in Puglia nel Resort “La Casarana”. Autorevole la giuria: presieduta da Michele Lettieri, Presidente dell’Accademia della Moda con sedi a Milano e a ... Leggi su ildenaro

team_world : [1/2] Questa giornata sta volgendo al termine. Oggi è stato come respirare un'aria diversa, di un altro luogo, di u… - freedom_4_world : @realvarriale Caro Varriale, il fu Napoli di Maradona dei due scudetti, è fallito! L'attuale società ha solo rileva… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: SASSUOLO DA GUINNESS WORLD RECORD, MA QUANTO URLA GATTUSO? | Napoli-Sassuolo 2-0 Serie A - Easy_Branches : RT @EasySoccerNews: SASSUOLO DA GUINNESS WORLD RECORD, MA QUANTO URLA GATTUSO? | Napoli-Sassuolo 2-0 Serie A - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: SASSUOLO DA GUINNESS WORLD RECORD, MA QUANTO URLA GATTUSO? | Napoli-Sassuolo 2-0 Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli world Stefano Piccirillo presenta a Napoli il suo nuovo romanzo ‘Una volta, ancora una volta’; a moderare, il collega Alfio Battaglia FM-world Napoli, le world top model sfilano a Villa Domi: scienziati e imprenditori di successo nella giuria

Grande successo per la Tappa Campania Italia del World Top Model, il Concorso Internazionale di bellezza svoltasi il 23 luglio sera a Napoli a Villa Domi di Mimmo Contessa. Patron dell’evento, condott ...

Tecnologia arma anti Covid. L’agenda del summit Huawei

Inizia oggi il Better World Summit di Huawei, quattro giorni per spiegare come la tecnologia può essere usata per tutelare la salute pubblica. Intanto, però, il colosso è sempre più in mezzo allo scon ...

Grande successo per la Tappa Campania Italia del World Top Model, il Concorso Internazionale di bellezza svoltasi il 23 luglio sera a Napoli a Villa Domi di Mimmo Contessa. Patron dell’evento, condott ...Inizia oggi il Better World Summit di Huawei, quattro giorni per spiegare come la tecnologia può essere usata per tutelare la salute pubblica. Intanto, però, il colosso è sempre più in mezzo allo scon ...