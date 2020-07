Napoli, il presidente del Lille annuncia: «Osimhen ha scelto gli azzurri» (Di lunedì 27 luglio 2020) Gerard Lopez, presidente del Lille, ha confermato la trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen Victor Osimhen è a un passo dal vestire la maglia del Napoli. A confermarlo è stato il presidente del Lille Gerard Lopez in una intervista a L’Equipe. «Osimhen ha fatto la sua scelta, è il Napoli. La trattativa è in fase avanzata e mancano solo gli ultimi dettagli, verrà annunciato quando sarà il momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

