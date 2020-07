Napoli, chieste informazioni su Lasagna: l’Udinese vuole 35 milioni! (Di lunedì 27 luglio 2020) Raffaele Auriemma tra le pagine di TuttoSport scrive di una notizia interessante riguardo all’imminente calciomercato estivo del Napoli. Secondo il giornalista infatti la dirigenza azzurra non sarebbe convinta di tenere in rosa Andrea Petagna, già acquistato a gennaio per la prossima stagione. L’acquisto dell’attaccante spallino in effetti sembra esser stato effettuato più per ragioni economico-burocratiche … L'articolo Napoli, chieste informazioni su Lasagna: l’Udinese vuole 35 milioni! Leggi su dailynews24

