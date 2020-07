Nanni: lavoratrici precarie infanzia e nidi, silenzio dal Comune (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Assolutamente insoddisfacente quanto proposto oggi durante l’incontro tra l’assessore comunale alla Scuola e le rappresentanze sindacali delle scuole dell’infanzia e dei nidi. Un incontro che in pratica non e’ servito a nulla, visto che nulla e’ stato detto rispetto alle tante questioni irrisolte, un silenzio assordante soprattutto per quanto riguarda il futuro delle lavoratrici precarie. In primis, nulla e’ stato riferito rispetto al fatto che da 4 mesi queste lavoratrici non percepiscono un euro, che doveva essere il primo punto sul quale un’amministrazione che si ritenga tale doveva dar risposta. E nulla e’ stato detto sul rapporto tra il numero delle insegnanti dell’infanzia/educatrici dei ... Leggi su romadailynews

