Nanni: Da giunta Raggi silenzio assordante su precarie scuola (Di lunedì 27 luglio 2020) – “Assolutamente insoddisfacente quanto proposto oggi durante l’incontro tra l’assessore comunale alla scuola e le rappresentanze sindacali delle scuole dell’infanza e dei nidi”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio. “Un incontro che in pratica non è servito a nulla, visto che nulla è stato detto rispetto alle tante questioni irrisolte, un silenzio assordante soprattutto per quanto riguarda il futuro delle lavoratrici precarie. In primis, nulla è stato riferito rispetto al fatto che da 4 mesi queste lavoratrici non percepiscono un euro, che doveva essere il primo punto sul quale un’amministrazione che si ritenga tale doveva dar risposta. E nulla è stato detto sul rapporto tra il numero delle ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Roma, Nanni: 'Da Giunta Raggi silenzio assordante su lavoratrici precarie scuola' 'Assolutamente insoddisfacente qu… - topfabdevil : @PerGiangi @parri_nanni @sinistralibro Non te ne frega un cazzo ma critichi, per giunta senza sapere. Bene così -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni giunta Roma, Nanni: “Da Giunta Raggi silenzio assordante su lavoratrici precarie scuola” LavoroLazio.com Commissione Sanità ha deciso: Emodinamica Lanusei farà riferimento alla Asl Nuoro

La commissione Sanità ha stabilito con voto unanime che il reparto di Emodinamica di Lanusei farà riferimento alla Asl di Nuoro, garantendo anche il suo impegno per l’ottimizzazione di tutti i reparti ...

Emodinamica, dalla commissione Sanità un impegno per garantire il funzionamento dei reparti sardi

Il consigliere Nanni Lancioni (Psd’Az) ha aggiunto ... cioè lo schema di programmazione del contributo statale sulle pari opportunità. La Giunta ha previsto che il contributo di 758mila euro sia ...

La commissione Sanità ha stabilito con voto unanime che il reparto di Emodinamica di Lanusei farà riferimento alla Asl di Nuoro, garantendo anche il suo impegno per l’ottimizzazione di tutti i reparti ...Il consigliere Nanni Lancioni (Psd’Az) ha aggiunto ... cioè lo schema di programmazione del contributo statale sulle pari opportunità. La Giunta ha previsto che il contributo di 758mila euro sia ...