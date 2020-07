Musica tra le nuvole, ritorna il grande festival tra natura e musica (Di lunedì 27 luglio 2020) ritorna a grande richiesta musica tra le nuvole, il festival che avrà luogo a settembre tra musica e natura. Un appuntamento unico, che si terrà il 5 e 6 settembre all’anfiteatro del venda a Galzignano Terme (PD). Una location mozzafiato, incastonata tra le montagne, che diventerà la cornice perfetta per celebrare gli artisti italiani. Dieci band e molte sorprese come; Venerus, Nu Guinea, Ginevra, Fadi, Iside, Hån, Vanarin, Mòn, Giungla, Memento e Fabio Nirta. Protagonisti di una rassegna musicale ora più che mai desiderosa di lanciare un messaggio di speranza e coraggio. Tutto ciò in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

FRATTA POLESINE (Rovigo) - E’ andata bene la serata Anteprima di Tra ville e giardini 2020, la vetrina che la rassegna di musica e teatro allestisce ogni anno per gli artisti emergenti e noti del Pole ...

Milano Classica non poteva mancare a Estate Sforzesca, la rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura di Milano e giunta ormai all’ottava edizione, che dal 21 giugno al 3 settembre riscalde ...

