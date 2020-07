Mozzarella di bufala dop, il vademecum del Consorzio per gustarla al meglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl consumo di Mozzarella di bufala Campana Dop aumenta durante l’estate, e il Consorzio di Tutela lancia le istruzioni per l’uso, con un vademecum utile per scegliere e gustare al meglio la bufala Campana, con un occhio attento ai tentativi di frode. Ecco i quattro “no” che aiutano ad accrescere la consapevolezza dei consumatori. In primis “non comprarla mai sfusa”: la Mozzarella di bufala campana Dop deve essere, per legge, posta in vendita solo se pre-confezionata all’origine (buste termosaldate, vaschette, bicchieri). La confezione, inoltre, deve riportare i marchi del Consorzio di Tutela e della Dop, la denominazione “Mozzarella di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mozzarella bufala Mozzarella di bufala dop, il vademecum del Consorzio per gustarla al meglio anteprima24.it La seconda edizione del Bufala Village termina stasera con Enzo e Sal di Made in Sud

Gran finale questa sera, 26 luglio, al Bufala Village di viale delle industrie 10 a San Marco Evangelista (A1 – USCITA CASERTA SUD). Dalle 18 alle 24 un non stop di eventi che culminerà con l’esibizio ...

“Bufala Village”, gran finale il 26 luglio con Enzo e Sal di “Made in Sud”

E ancora una dimostrazione di filatura della mozzarella a cura del Caseificio Jemma. Ma anche show cooking e la premiazione del “Bufala Click”, contest che premierà la foto più votata di questi giorni ...

