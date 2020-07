Mourinho: «Contento per l’Europa League, ma…» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Josè Mourinho ha commentato il settimo posto del Tottenham che è valso agli Spurs la qualificazione in EL Josè Mourinho ha commentato il settimo posto conquistato dal Tottenham, che è vaso il settimo posto agli Spurs. «Credo che i giocatori lo meritino, anche se essendo abitutati a giocare in Champions non vogliano l’Europa League. Ma questa era l’unica cosa possibile dopo una stagione così difficile, per il club, i giocatori e per me. Ma aver chiuso al 6° posto considerando che quando sono arrivato eravamo 14esimi non è male. Sono Contento che giocheremo in Europa League, bisogna solo trovare le motivazioni per questa competizione, provando a spingere anche i tifosi così che potremo fare qualcosa di ... Leggi su calcionews24

clikservernet : Mourinho: “Sono contento che giocheremo in Europa Legue. E’ stata una stagione difficile” - Noovyis : (Mourinho: “Sono contento che giocheremo in Europa Legue. E’ stata una stagione difficile”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Contento Mourinho: «Contento per l’Europa League, ma…» – VIDEO Calcio News 24 Mourinho: «Contento per l’Europa League, ma…» – VIDEO

Josè Mourinho ha commentato il settimo posto conquistato dal Tottenham, che è vaso il settimo posto agli Spurs. «Credo che i giocatori lo meritino, anche se essendo abitutati a giocare in Champions no ...

La Marca: "Pioli-Milan, sono perplesso. Zaniolo-Roma, il divorzio sarebbe un errore"

Domenico La Marca, giornalista, ha parlato a 90min Italia di quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: Il Milan ha confermato Pioli, scelta giusta? US Sassuolo v A ...

Josè Mourinho ha commentato il settimo posto conquistato dal Tottenham, che è vaso il settimo posto agli Spurs. «Credo che i giocatori lo meritino, anche se essendo abitutati a giocare in Champions no ...Domenico La Marca, giornalista, ha parlato a 90min Italia di quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A. Queste le sue parole: Il Milan ha confermato Pioli, scelta giusta? US Sassuolo v A ...