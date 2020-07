MotoGp, Valentino Rossi non si smentisce mai: il Dottore festeggia il podio di Jerez davanti alla... tribuna vuota (Di lunedì 27 luglio 2020) You can tell @ValeYellow46 really missed the fans at the track today! But that didn't stop him from celebrating his #MotoGp podium finish at his special Jerez spot! #AndaluciaGP pic.twitter.com/... Leggi su sportfair

matteosalvinimi : Onore a Valentino #Rossi, sul podio della #MotoGP a 41 anni. Evviva noi giovani!?????? #AndaluciaGP - Eurosport_IT : SUPER VALENTINO ROSSI!!!! ?????? Vale è 3° alle spalle di Quartararo e Viñales! A 41 anni torna sul podio dopo 469 gio… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi sul podio di Jerez: 'Come una vittoria, ma la Yamaha deve credere in me' #SkyMotoGP #SkyMotori… - AngeloZ66999924 : RT @matteosalvinimi: Onore a Valentino #Rossi, sul podio della #MotoGP a 41 anni. Evviva noi giovani!?????? #AndaluciaGP - CatelliRossella : MotoGp, Jerez: super Valentino Rossi, è terzo dopo Quartararo e Vinales. Poi lo sfogo: 'La Yamaha d… -