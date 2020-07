MotoGp, Valentino Rossi non si smentisce mai: il Dottore festeggia il podio di Jerez davanti alla… tribuna vuota [VIDEO] (Di lunedì 27 luglio 2020) L’euforia per il podio, la felicità per un risultato pazzesco e l’adrenalina per una gara dura e complicata. Ingredienti che, messi tutti assieme, hanno spinto Valentino Rossi a creare l’ennesima gag della sua carriera. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Dottore infatti, dopo aver tagliato il traguardo di Jerez in terza posizione, ha parcheggiato la sua moto a bordo pista e ha esultato davanti a una tribuna vuota. Braccia al cielo davanti ai seggiolini e tanti sorrisi, un festeggiamento spiegato poi dopo davanti alle telecamere: “è stato molto divertente, perché in quel posto c’era il bagno, con cui ho esultato alla grande nel passato. Così ho ... Leggi su sportfair

