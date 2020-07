MotoGp, Quartararo impressionato da Marquez: “mi ha spiazzato, ho pensato che fosse un robot” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alla fine Marc Marquez non ha partecipato al GP di Andalusia, ma Fabio Quartararo è rimasto impressionato lo stesso dalla caparbietà e dalla determinazione del campione del mondo, tornato in moto a distanza di quattro giorni dall’operazione. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn recupero clamoroso, non andato comunque poi a buon fine, ma che ha lasciato di stucco anche il francese, capace di vincere la seconda gara consecutiva a Jerez. Interrogato sulla ripresa lampo di Marquez, Quartararo ha usato parole chiare per esprimere le proprie sensazioni: “quando gli ho visto fare quei push-up ho pensato ‘questo ragazzo è un robot’, incredibile. Non è riuscito a prendere parte alla gara, la lesione era ancora troppo ‘fresca’, ... Leggi su sportfair

