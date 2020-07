MotoGp, prima l’omero spezzato e poi le viti: Marquez mostra sui social le fasi salienti della sua operazione [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) “Cominciamo una nuova settimana con positività ed energia“, così Marc Marquez dà il buongiorno a tutti i propri followers su Instagram, aggiornandoli sulle condizioni del suo braccio dopo il week-end del GP di Andalusia. Lo spagnolo ha voluto postare le FOTO salienti degli ultimi sette giorni, facendo vedere a tutti le condizioni del suo omero prima e dopo l’operazione. Immagini particolari, che certificano ancora di più l’impresa compiuta dal campione del mondo, tornato in moto a distanza di quattro giorni da un’operazione davvero importante. Nella gallery le FOTO…L'articolo MotoGp, prima l’omero spezzato e poi le viti: ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Prima POLE POSITION in #Moto2 per Bezzecchi!! ???? 3 italiani nei primi 5 in griglia a Jerez 1? ???? @Marco12_B 1.41.72… - SkySportMotoGP : Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1?????… - SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - allisforyou8 : vedere il TG ed ascoltare i giornalisti che dicono ''Quartararo ha vinto solo perché il campione del mondo è infort… - dianatamantini : MOTOGP - Speranze KTM in fumo dopo l'incidente alla prima curva tra Binder e Oliveira. Il rookie si scusa, il pilot… -