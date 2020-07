Motogp, per Yamaha è allerta motori! (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ allarme rosso per la Yamaha Motogp sul fronte motori. Nonostante il doppio successo nel GP di Spagna e in quello di Andalusia, la casa dei tre diapason lascia il circuito di Jerez con poche certezze, e molti dubbi. Nel corso dei due weekend, i quattro piloti di Iwata hanno usato quasi tutti i propulsori a disposizione per quest’anno, e rischiano seriamente di esaurirli a fine stagione. Si tratta di un bel guaio, soprattutto per la lotta al mondiale. Yamaha Motogp, preoccupa l’affidabilità dei motori Nel corso del primo GP a Jerez, Yamaha ha ritirato tre motori di quelli del team ufficiale, per riportarli in Giappone. La cosa aveva suscitato un certo clamore, tuttavia il reparto corse aveva smentito categoricamente che vi fossero problemi di affidabilità. Due ... Leggi su sport.periodicodaily

