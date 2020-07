MotoGP, il braccio di Marquez: l’immagine del suo arto in seguito all’operazione (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Il braccio di Marc Marquez visto da molto vicino: l’arto dello spagnolo vede dodici viti e una placca. Il conto da pagare in seguito all’operazione per la frattura dell’omero riportata nella caduta del GP di Spagna, a Jerez, del 19 luglio. Il campione spagnolo della Honda ha postato l’immagine della radiografia del suo arto su Instagram: la serietà della cosa appare evidente anche a chi non è esperto di medicina. Ricordiamo che il Cabroncito ha provato un improbabile rientro per il GP di Andalusia, dopo appena due giorni dall’operazione. Caduto nelle fasi finali del GP di Spagna e operato due giorni dopo a Barcellona dal Dottor Mir, Marc Marquez ha provato un incredibile rientro per il GP di Andalusia, prima di arrendersi dopo un solo ... Leggi su sportface

