MotoGp – E’ tutto vero, Marquez ha fatto 40 flessioni con l’omero appena operato: ecco il sorprendente VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Si era sparsa la voce che Marc Marquez avrebbe convinto la Commissione Medica a dargli l’ok per correre a Jerez grazie a 40 flessioni, eseguite senza alcun problema davanti agli occhi del dottor Charte e dei suoi collaboratori. Indiscrezioni a cui molti hanno fatto fatica a credere, finché la MotoGp non ha pubblicato sui propri canali social il clamoroso VIDEO che ritrae lo spagnolo mentre esegue i famosi push-up. Nessuna remora e una forza mostruosa, che conferma l’unicità di un pilota nato per stupire. ecco il VIDEO: The bravery and courage of a champion! 💪 Here’s the story of the #MM93Comeback! 👏#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/UBmEIr43kQ — MotoGp™🏁 ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : ENEA BASTIANINI VINCE l'#AndaluciaGP ????? ???? JEREZ E’ TRICOLORE: podio tutto italiano in #Moto2 ? 1? ????… - robsmotorsport : Buongiorno qui per dirvi che ieri i miei tre piloti preferiti sono andati a podio e che non mi riprenderò più da tu… - asiaagostin3lli : RT @uncleofthunder: it's time to riportare a galla quando lando andò a vedere la motogp e praticamente passò tutto il tempo sotto un treno… - captainloodoo : RT @uncleofthunder: it's time to riportare a galla quando lando andò a vedere la motogp e praticamente passò tutto il tempo sotto un treno… - LeclercsThe : RT @uncleofthunder: it's time to riportare a galla quando lando andò a vedere la motogp e praticamente passò tutto il tempo sotto un treno… -