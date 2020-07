MotoGP, Agostini: “Non capisco perchè non abbiano ascoltato Valentino Rossi” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ho corso anche io con la Yamaha e normalmente mi facevano tutto quello che volevo. Sono cambiati tempi e ingegneri, ma nell’assetto decidono i piloti, non capisco perchè non abbiano ascoltato Valentino Rossi“. Queste sono le parole di Giacomo Agostini, intervistato ai microfoni di Radio24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’. L’ex pilota motociclistico italiano ha offerto un giudizio sulle recenti polemiche scaturite da dichiarazioni di Valentino Rossi, dopo il terzo posto al Gran Premio d’Andalusia 2020. Leggi su sportface

