Morto l’attore italo-americano John Saxon, recitò con Bruce Lee (Di lunedì 27 luglio 2020) John Saxon, uno dei migliori amici e allievi di Bruce Lee, è Morto all'età di 83 anni. Saxon, che si chiamava in realtà Carmine Orrico ed era italo-americano di New York, ha recitato anche in tanti film italiani, diretto da registi come Mario Bava e Dario Argento. Secondo quanto ha riferito la moglie, Gloria, Saxon è Morto di polmonie a Murfressboro, nel Tennessee.Un attore spesso sottovalutato, che però seppe togliersi alcune grandi soddisfazioni come ottenere la nomination per il Golden Globe recitando la parte del bandito messicano avversario di Marlon Brando in The Apploosa (1966). In Italia ha recitato in film come "Napoli violenta" di Umberto Lenzi (1976) e in "Tenebre" di Dario Argento (1982). ... Leggi su ilfogliettone

