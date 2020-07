Morto Kansai Yamamoto, lo stilista di David Bowie stroncato da una leucemia: suoi gli abiti di Ziggy Stardust (Di lunedì 27 luglio 2020) È Morto stroncato a 76 anni da una leucemia Kansai Yamamoto, stilista giapponese famoso in tutto il mondo e legato al nome di David Bowie, con il quale ha collaborato e per il quale ha creato in particolare gli abiti di Ziggy Stardust. A darne l’annuncio la figlia Mirai Yamamoto, sui suoi social. “Ha lasciato questo mondo in pace, circondato dai suoi cari”, ha scritto su Instagram la giovane attrice. “Ai miei occhi, mio padre non era solo l’anima elettrica ed energica che il mondo conosceva ma anche una persona premurosa, di buon cuore e affettuosa”. Yamamoto è stato uno dei pionieri ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Morto di leucemia Kansai Yamamoto, lo stilista che ha vestito David Bowie - ilpost : È morto a 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto che collaborò con David Bowie - RollingStoneita : È morto #KansaiYamamoto, lo stilista di #DavidBowie ai tempi di Ziggy Stardust #27luglio - infoitcultura : Morto Kansai Yamamoto, lo stilista che ha conquistato le star mondiali - Dannovsky : RT @RollingStoneita: È morto #KansaiYamamoto, lo stilista di #DavidBowie ai tempi di Ziggy Stardust #27luglio -