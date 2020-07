Morto John Saxon, l’attore era molto amato anche in Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo lutto nel cinema, è Morto l’attore italo americano John Saxon: caratterista in pellicole horror e western, era molto amato anche in Italia. Si è spento a 83 anni John Saxon, nome d’arte di Carmine Orrico. Figlio di Antonio e Anna Protettore, entrambi di origine Italiana, nato e cresciuto a Brooklyn, popolare quartiere di New … L'articolo Morto John Saxon, l’attore era molto amato anche in Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

