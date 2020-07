Morte Olivia de Havilland e quella curiosità sul ruolo di Melania (Di lunedì 27 luglio 2020) Olivia de Havilland, la Melania di Via con il vento è deceduta. Ma c’è una curiosità sul suo ruolo da attrice che non tutti conoscono. Olivia de Hallivand (fonte gettyimages)L’attrice è deceduta ieri a Parigi alla veneranda età di 104 anni. È diventata nota grazie al ruolo di Melanie Hamilton Wilkes in Via col vento. Ma nella sua lunga carriera ha vinto due Oscar come attrice protagonista nel 1946 per il film A ciascuno il suo destino, nel 1949 per L’ereditiera e nel 1986 vinse il Golden Globe per il suo ruolo nel film, Anastasia, l’ultima dei Romanov. Olivia era anche la sorella maggiore di Joan Fontaine, anche lei premio Oscar ne Il sospetto di ... Leggi su chenews

