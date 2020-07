Morta la star di Hollywood Olivia de Havilland (Di lunedì 27 luglio 2020) Una delle ultime star dell'età d'oro di Hollywood, Olivia de Havilland, è Morta all'età di 104 anni. De Havilland ha recitato in 50 film ed era l'ultima protagonista ancora in vita del film "Via col vento" (1939). Nata a Tokyo da Walter de Havilland - un professore britannico dell'Università imperiale della capitale giapponese - e dell'attrice e cantante Lilian Fontaine, Olivia veniva da una ricca famiglia del Regno unito.Nel 1919, su insistenza di Lilian, la famiglia decise di tornare in Inghilterra e s'imbarcè sulla nave giapponese Shiberia-maru diretta a San Francisco. Ma, a bordo, Olivia sviluppò una grave tonsillite e così la famiglia decise di fermarsi in California, a Saratoga. ... Leggi su ilfogliettone

