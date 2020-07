Morta Claudia Giannotti, attrice e doppiatrice: lavorò con Alberto Sordi (Di lunedì 27 luglio 2020) Un grave lutto per il mondo del cinema italiano: è Morta in queste ore a Torino Claudia Giannotti. L’attrice e doppiatrice lavorò fianco a fianco con Alberto Sordi. Il cinema italiano piange la scomparsa di una figura di riferimento degli anni ’60 e ’70: è Morta nelle scorse ore a Torino, all’età di 83 anni, l’attrice e doppiatrice Claudia Giannotti. Poliedrica e capace di prestarsi indistintamente al teatro, alla TV, ed al cinema, la Giannotti lavorò al fianco di Alberto Sordi e Vittorio Gassman in alcuni dei film che hanno scritto un’epoca ... Leggi su bloglive

