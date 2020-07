Monza, si complica la pista per Carlos Augusto (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo l'ottimismo di ieri, la trattativa per portare in Italia Carlos Augusto ha subito qualche complicazione e adesso la situazione diventa più delicata.RALLENTAMENTOcaption id="attachment 286693" align="alignnone" width="1024" Galliani (getty images)/captionLa trattativa ha subito un netto rallentamento a causa delle perplessità del Corinthians. La società brasiliana non è totalmente convinta della proposta del Monza, 3,7 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita del calciatore, e adesso le parti potrebbero incontrarsi nuovamente tra due settimane. Sul giocatore è vivo l'interesse di Genoa, Torino e Inter, pronte ad inserirsi nell'affare che sembrava concluso. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

di Davide SettiDa venerdì è un po’ più complicato costruire una squadra competitiva in Lega Pro, almeno per quelle società che avevano in mente forti investimenti per provare la scalata alla B. La Leg ...

Imola: ora è ufficiale il Gran Premio dell’Emilia Romagna

Torna la Formula 1 ad Imola dopo 14 anni dalla sua ultima apparizione, si tratta del terzo Gran Premio che si svolgerà in Italia quest’anno L’Italia da corsa può cominciare a sorridere a denti levati.

