Montoro, morto il 67enne caduto mentre effettuava lavori in campagna (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Non ce l’ha fatta il 67enne di Montoro caduto da una scala circa dieci giorni fa mentre effettuava lavori in campana. L’uomo è morto ieri mattina presso il reparto di Rianimazione del “Moscati” di Avellino. Fin dall’inizio le condizioni sono apparse disperate al punto tale da essere sottoposto ad intervento chirurgico. La salma è stata riconsegnata ai familiari per le esequie. Nel frattempo nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno raccolto informazione per ricostruire la dinamica. Non si esclude il malore che avrebbe fatto perdere l’equilibrio al 67enne. Tanti i messaggi di cordoglio per l’uomo ben noto nel comune della ... Leggi su anteprima24

