Mitsubishi prevede la maggior perdita da 16 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) «Stiamo affrontando una crisi che non ha precedenti nel settore delle quattro ruote per via della pandemia» Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Mitsubishi prevede Mitsubishi: per coronavirus maggior perdita in 16 anni - Industria Agenzia ANSA Mitsubishi, addio al Pajero per superare la crisi

Mitsubishi potrebbe decidere di interrompere la produzione del Pajero, il celebre fuoristrada nato nel 1982 e, da allora, best-seller per la casa automobilistica giapponese sul mercato interno. Quello ...

Mitsubishi Motor: perdita 176 mld yen I trim, taglio costi e lancio modelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - La casa automobilistica giapponese Mitsubishi Motors, che fa parte dell'alleanza con il gruppo Renault-Nissan, ha presentato un piano per ridurre i cost ...

Mitsubishi potrebbe decidere di interrompere la produzione del Pajero, il celebre fuoristrada nato nel 1982 e, da allora, best-seller per la casa automobilistica giapponese sul mercato interno. Quello ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - La casa automobilistica giapponese Mitsubishi Motors, che fa parte dell'alleanza con il gruppo Renault-Nissan, ha presentato un piano per ridurre i cost ...