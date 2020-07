Mitsubishi - Al via la ristrutturazione: i giapponesi lasciano l'Europa (Di lunedì 27 luglio 2020) Addio all'Europa. Nell'ampio piano di ristrutturazione annunciato dalla Mitsubishi per contenere le perdite di volumi e di bilancio, legate anche alle conseguenze della pandemia del coronavirus, c'è l'uscita immediata e quasi integrale dal mercato del Vecchio continente. Non solo: nel giro di un anno, la Casa dei tre diamanti fermerà pure la produzione della Pajero, uno dei suoi modelli più famosi.Gamma al termine. Per l'Europa è stato deciso di "congelare" sin da subito il lancio di nuovi modelli: la Casa giapponese, che nel 2019 fu protagonista di un increscioso incidente diplomatico con Quattroruote (a cui cercò dimporre la rimozione da una Prova su strada di alcune frasi sgradite), proseguirà le attività di commercializzazione dell'attuale gamma fino alla termine del ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Mitsubishi - Al via il piano di ristrutturazione: addio alla Pajero - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: Gli Emirati Arabi sprintano verso Marte con Mitsubishi - Michele_Arnese : Gli Emirati Arabi sprintano verso Marte con Mitsubishi -

Ultime Notizie dalla rete : Mitsubishi via Mitsubishi: la Pajero non sarà più prodotta Quattroruote Suzukivintage, la nuova passione nata in casa Larini x Car

Nel 2015 il trasferimento da Lido di Camaiore a Montramito nella cosiddetta “Via delle Concessionarie”. Larini x Car infatti è concessionaria esclusiva per la Versilia di Mitsubishi e Ssanyong, ma nel ...

Lanciata con successo la prima sonda spaziale degli Emirati Arabi Uniti su Marte

Dopo due rinvii per via delle condizioni meteorologiche avverse, la prima sonda degli Emirati Arabi H2A è partita con successo in direzione di Marte. Il lancio è avvenuto presso il Tanegashima Space C ...

Nel 2015 il trasferimento da Lido di Camaiore a Montramito nella cosiddetta “Via delle Concessionarie”. Larini x Car infatti è concessionaria esclusiva per la Versilia di Mitsubishi e Ssanyong, ma nel ...Dopo due rinvii per via delle condizioni meteorologiche avverse, la prima sonda degli Emirati Arabi H2A è partita con successo in direzione di Marte. Il lancio è avvenuto presso il Tanegashima Space C ...