Militari con mitra e in assetto da guerra: le inutili (e umilianti) ronde anti-covid sulla spiaggia di Ventimiglia (Di lunedì 27 luglio 2020) Ventimiglia, 27 lug – Divisa mimetica, scarponi, mitra e le inevitabili mascherine. Sono i Militari del 32° reggimento genio guastatori della Brigata Taurinense di stanza a Fossano, che in questi giorni pattugliano senza sosta le spiagge di Ventimiglia nel controllo dei posti di frontiera con la Francia a Ponte San Ludovico e a Ponte San Luigi. E nel frattempo, si è aggiunta una nuova mansione: controllare che i bagnanti rispettino le misure di distanziamento in questa torrida estate al coronavirus. La raccomandazione solita: «Cercate di evitare gli assembramenti, se state insieme e troppo vicini usate le mascherina». Cittadini nel terrore, esercito umiliato Che incoscienti, che indisciplinati questi italiani, addirittura pensano di potersi rilassare durante le ferie. Ma non ...

