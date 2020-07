Milano, spesso mi chiedo come sia vista da fuori. E grazie a ‘Girl in Milan’ ho trovato risposte interessanti (Di lunedì 27 luglio 2020) come è vista la capitale economica d’Italia, Milano, e il resto della nazione? È una domanda che mi pongo spesso. Non mi riferisco alla semplice sfilza di statistiche: Ocse, Fmi, Banca Mondiale, Fao, Banca Europea etc… tutte quelle statistiche dipingono uno scenario numerico. Citando un grande politico, che ha avuto un incidente con dei proiettili vaganti (ma tanti proiettili vaganti!), quando parlava del Pil: “Il Pil dice tutto dell’America, tranne cosa significa essere americani (traduzione libera, nda)”. Ora il ragionamento di Kennedy vale anche per l’Italia. Per questa ragione ho voluto scovare una studentessa nigeriana, Hellen Akinsiku, che con il suo blog racconta Milano e l’Italia. È un po’ la differenza che intercorre quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Un violento temporale si è abbattuto su Milano nelle prime ore del mattino, provocando allagamenti e disagi alla vi… - ilfattoblog : Milano, spesso mi chiedo come sia vista da fuori. E grazie a ‘Girl in Milan’ ho trovato risposte interessanti - clikservernet : Milano, spesso mi chiedo come sia vista da fuori. E grazie a ‘Girl in Milan’ ho trovato risposte interessanti - Noovyis : (Milano, spesso mi chiedo come sia vista da fuori. E grazie a ‘Girl in Milan’ ho trovato risposte interessanti) Pl… - CeciliaCorradi : RT @LaMilanesiana: ?? Quanto spesso il mistero si infiltra nelle vite quotidiane di ciascuno di noi, tra le strade delle nostre città? Ne pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano spesso METEO: ecco SVELATA la CAUSA della BOMBA d'ACQUA a MILANO e cosa Accadrà tra poco iLMeteo.it Coronavirus, perché la carica virale dei nuovi casi è più bassa

“Il Covid non esiste più, è clinicamente morto”: queste le affermazioni, a partire dalla fine di maggio 2020, del primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo. Questa prima esternazione ha d ...

Nubifragi in Italia, da Palermo a Milano: perchè succede?

Milano - Palermo, Biella, ma anche Milano. Perché così tanti nubifragi ultimamente? Ad approfondire le ragioni del fenomeno, analizzando nel dettaglio caratteristiche e motivazioni degli eventi meteo ...

“Il Covid non esiste più, è clinicamente morto”: queste le affermazioni, a partire dalla fine di maggio 2020, del primario del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo. Questa prima esternazione ha d ...Milano - Palermo, Biella, ma anche Milano. Perché così tanti nubifragi ultimamente? Ad approfondire le ragioni del fenomeno, analizzando nel dettaglio caratteristiche e motivazioni degli eventi meteo ...