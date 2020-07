Milano, in metropolitana senza mascherina: multa da 400 euro per tredici persone (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, in metropolitana senza mascherina. A Milano tredici persone sono state sanzionate dalla polizia perché viaggiavano sulla metropolitana senza indossare la mascherina. Dovranno pagare una multa da 280 a 400 euro. Denunciati quattro minorenni per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella stessa serata nove ragazzi tra i 18 e i 24 anni sono stati arrestati per aver rapinato e picchiato una coppia. Controlli a tappeto della polizia nella stazione della metropolitana di Porta Garibaldi a Milano hanno portato a 13 multe nei confronti di passeggeri che non indossavano la mascherina come previsto dalle norme ... Leggi su limemagazine.eu

