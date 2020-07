Milan, ora Bonaventura può restare: si pensa al rinnovo (Di lunedì 27 luglio 2020) Giacomo Bonaventura è in scadenza a fine stagione, ma il Milan pensa al rinnovo Il finale di stagione di Giacomo Bonaventura è stato ottimo e ha fatto ricordare ai tifosi Milanisti quello che Jack ha fatto gli anni passati. Buone prestazioni che starebbero convincendo il Milan a rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione del centrocampista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Bonaventura piace a Pioli e Maldini è uno dei suoi sponsor. Il problema sarebbe l’ingaggio alto del calciatore che guadagna 2 milioni a stagione. C’è l’intenzione da parte del Milan di prolungare, ma la trattativa non è in discesa. Leggi ... Leggi su calcionews24

