Milan, obiettivo quinto posto: senza per i rossoneri sarà tour de force tra Serie A e preliminari d'Europa League (Di lunedì 27 luglio 2020) Con sole due partite di campionato ancora da giocare e un vantaggio di 12 punti sul Sassuolo ottavo, il Milan è già sicuro di giocare l'Europa League nella prossima stagione. Ma lo farà direttamente dalla fase a gironi o dovrà qualificarsi dai preliminari? Saranno le ultime due gare di campionato a dircelo. Tenuto conto che il Napoli (attualmente settimo) è già sicuro della qualificazione ai gironi avendo vinto la Coppa Italia, per poter entrare dalla porta principale ed evitare i preliminari... Leggi su 90min

news24_napoli : Milan, obiettivo quinto posto: senza per i rossoneri sarà tour de force tra… - CorkScrew12 : RT @luckiestloser: @milan_corner @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @marcullo02 Partita con l'obiettivo di arrivare quarti dichiarato a luglio 19,… - luckiestloser : @milan_corner @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @marcullo02 Partita con l'obiettivo di arrivare quarti dichiarato a luglio… - MilanWorldForum : Milan: si complica un obiettivo di mercato -) - SimonBr89 : @clalicalzi Aspetta non ho detto che era tutto finto, ma che il Milan stava cercando alternative in caso di fallime… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan obiettivo Milan, obiettivo Milenkovic: la richiesta della Fiorentina Calciomercato.com Sportmediaset – Milan, testa alla prossima stagione: il piano per migliorare

Un esercizio più semplice del previsto, perché con la conferma di Pioli non avrà luogo la tanto decantata rivoluzione, imposta invece dall’ex obiettivo Rangnick. Il Milan 2020-21 ripartirà dai punti ...

Sarri alla Juventus: doveva essere la ‘rivoluzione del gioco’, resta solo uno slogan

Maurizio Sarri ha vinto il primo scudetto della sua carriera e lo ha fatto al primo anno sulla panchina della Juventus. Il tecnico napoletano era arrivato dopo un inizio di estate infuocato in cui era ...

Un esercizio più semplice del previsto, perché con la conferma di Pioli non avrà luogo la tanto decantata rivoluzione, imposta invece dall’ex obiettivo Rangnick. Il Milan 2020-21 ripartirà dai punti ...Maurizio Sarri ha vinto il primo scudetto della sua carriera e lo ha fatto al primo anno sulla panchina della Juventus. Il tecnico napoletano era arrivato dopo un inizio di estate infuocato in cui era ...